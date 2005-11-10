Napoli, Zerbin verso il Frosinone: parti al lavoro per un trasferimento a titolo definitivo

Possibile movimento in uscita per gli azzurri, con il classe '99 che potrebbe passare ai ciociari dove ha già giocato qualche anno fa in B.

Fase interlocutoria del mercato del Napoli, orientato a sfoltire la rosa più che a cercare utili rinforzi per il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Tra i giocatori che non dovrebbero far parte dell'organico per la prossima stagione figura Alessio Zerbin, rientrato dopo il prestito alla Cremonese. Per lui potrebbe esserci una nuova occasione in Serie A, ma stavolta al Frosinone.

Zerbin pronto a lasciare la casa madre

Stando a quello che riporta Sky, azzurri e ciociari sono al lavoro per il trasferimento di Zerbin alla corte di Alvini a titolo definitivo. Il diretto interessato gradisce la destinazione e il club frusinate intende chiudere l'operazione al massimo nel giro di qualche settimana. Un colpo importante, in linea con l'obiettivo di allestire una squadra in grado di conquistare la salvezza in Serie A.

A Frosinone un gradito ritorno

Nel caso in cui arrivasse la fumata bianca, Zerbin avrebbe modo di tornare in un ambiente dove ha già fatto vedere le sue qualità. Il classe '99, infatti, ha giocato al Frosinone nella stagione 2021/22 in Serie B. Annata positiva, con 9 gol e 3 assist in 31 presenze nel campionato cadetto a cui ne va aggiunta una anche in Coppa Italia. Esperienza che evidentemente ha lasciato un segno nella dirigenza del club.