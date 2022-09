Napoli, Zielinski: "Abbiamo dominato contro il Liverpool dei campioni. Una serata perfetta"

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, parla così a Sky Sport dopo la vittoria interna contro il Liverpool in Champions League: "La cosa più importante è che la squadra abbia dominato contro una squadra così forte... Una serata perfetta! Però sappiamo di essere ancora solo all'inizio. Sono arrivati ottimi giocatori, che si sono ambientati alla grande e ne vediamo gli effetti. Godiamoceli".

Si aspettava di più dal Liverpool?

"Guardo la mia squadra e abbiamo fatto un'ottima partita. Non so se potevano fare di più, so solo che sono finalisti di Champions e che noi facciamo il possibile per vincere più partite possibili e oggi ci siamo riusciti contro dei grandi campioni".