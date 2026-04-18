Ndicka: "Polemica Gasperini-Ranieri? Non guardiamo queste cose, pensiamo al campo"

Evan Ndicka, difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il pareggio contro l'Atalanta:

Sull'occasione sprecata per avvicinarsi alla zona Champions

"Siamo tranquilli, volevamo vincere ma abbiamo fatto una buona partita. Non era facile questa sera, ci abbiamo provato più dell'Atalanta. Dobbiamo continuare così, dobbiamo vincere le prossime partite".

Sulla polemica Ranieri-Gasperini

"Non guardiamo questa cosa, eravamo concentrati sul campo. Pensiamo a giocare a calcio e vincere le partite".

Hai avvertito dopo la Coppa d'Africa un po' di fatica?

"Per me è un piacere giocare con la Roma, non c'è fatica. Gli allenamenti sono duri ma va bene".

Ci sono colpe specifiche sul gol subito?

"Si può sempre fare qualcosa di più. Krstovic ha calciato subito, un bel tiro. Non penso si potesse fare molto".