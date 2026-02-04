Sangaré in prestito con diritto all'Elche: le cifre dell'operazione. La Roma si è tutelata

La Roma ha formalizzato nella giornata di ieri la cessione di Buba Sangare all'Elche. Le cifre dell'operazione, che permetteranno di guadagnare un po' di soldi ai giallorossi, tanti se si pensa al minutaggio praticamente nullo che ha avuto nella Capitale, sono le seguenti: prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Inoltre i capitolini manterranno anche il 20% sulla futura rivendita e un diritto di prelazione qualora venga ceduto in futuro dagli spagnoli. A riportarlo è Il Tempo.

Il classe 2007 ha collezionato 26 presenze con la Primavera della Roma in campionato e 2 gettoni in Coppa Italia, sempre con la formazione delle giovanili. A queste ci sono da aggiungere le 3 apparizioni con il Levante nel 2023-2024. A 18 anni ha comunque già vestito 6 volte la maglia della Spagna Under 19, 12 quella dell'Under 17, 7 quella dell'Under 16 e 8 quella dell'Under 15.