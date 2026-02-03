Ufficiale
Elche, secondo arrivo dall'Italia: ecco Sangarè dalla Roma
Dopo una prima parte di stagione passata con la Primavera giallorossa ma nessuno sbocco in prima squadra, Buba Sangaré (18) fa rientro in Spagna per giocare nell'Elche.
Il terzino spagnolo di origini maliane torna nella sua città natale, dove è appena arrivato Tete Morente (29) dal Lecce: la formula è quella del prestito con diritto di opzione a favore del club
