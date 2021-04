Neymar: "Ho sbagliato tanto, ma siamo in semifinale. Futuro? Il PSG è un grande club"

L'attaccante del Paris Saint-Germain Neymar dopo il passaggio del turno ha parlato a RMC Sport della prestazione e anche del proprio futuro: "Sono molto contento, abbiamo affrontato una grande squadra come il Bayern Monaco, campione in carica, e l'abbiamo eliminata. Stiamo rispettando gli obiettivi di questa stagione e speriamo di poter continuare così. Ho sbagliato parecchio oggi, ho sprecato tante opportunità per pochissimo, ma la cosa più importante è essere andati avanti. - conclude il brasiliano - Futuro? IL PSG è un grande club, ora siamo in semifinale e sogniamo in grande".