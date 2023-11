Nico Gonzalez e Milenkovic i più pagati, dubbio Arthur. Tutti gli stipendi della Fiorentina

TMW vi porta alla scoperta degli stipendi in Serie A. L'estate ha portato i suoi segni e condotto Nico Gonzalez a comandare, assieme a Milenkovic che già primeggiava, la speciale classifica interna degli stipendi di casa Fiorentina. L'argentino si è visto elevare il contratto dopo aver detto di no due volte alla Premier League nell'arco di pochi mesi. Posizione aleatoria quella di Arthur, teoricamente sul podio ma potenzialmente "a costo zero" lato stipendio a causa dell'arzigogolato accordo tra Juventus e Fiorentina. Quarto, e quindi potenzialmente anche sul podio, il muovo arrivato dell'estate Beltran, che prende leggermente di più del suo rivale per il posto di numero nove, Nzola. L'ultimo viola ad aver rinnovato è Kayode: il giovane terzino arriverà a 1 milione di euro netto, ma solo al termine del suo nuovo contratto a crescere. Nella prima stagione partirà da circa 300mila euro. C'è anche una linea "di demarcazione" fissata al milione netto l'anno: solamente nove calciatori dell'attuale Fiorentina, infatti, percepiscono di meno.

Di seguito il dato sui singoli calciatori, con gli stipendi netti in milioni di euro e tra parentesi l'anno di scadenza. Segnati con l'asterisco i dati ancora da verificare totalmente.

FIORENTINA = 37,5 MILIONI DI EURO NETTI

Milenkovic 3 (2027)

N. Gonzalez 3 (2028)

Arthur 2,5 (2026)*

Beltran 1,8 (2028)

Biraghi 1,7 (2025)

Ikone 1,7 (2026)

Mandragora 1,6 (2026)

Brekalo 1,6 (2026)

Parisi 1,5 (2028)

Nzola 1,5 (2027)

Barak 1,5 (2027)

Bonaventura 1,5 (2024)

Mina 1,5 (2024)

Dodo 1,5 (2027)

Castrovilli 1,4 (2024)*

Duncan 1,3 (2024)

Kouame 1,2 (2024)

Kayode 1 (2028)*

Martinez Quarta 1 (2025)

Ranieri 0,9 (2026)

Terracciano 0,8 (2025)

Sottil 0,6 (2026)

Lopez 0,6 (2024)

Christensen 0,5 (2028)

Infantino 0,4 (2028)

Dalle Mura 0,1 (2024)

Pierozzi 0,1 (2024)

Amatucci 0,1 (2025)