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Quanto vale Nicolò Tresoldi? No a 35 milioni della Roma. Ora siamo già oltre i 50

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Raimondo De Magistris
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Raimondo De Magistris
Oggi alle 08:41Serie A
14.10.2026 08:41Serie A
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Autore di una tripletta ieri sera a San Siro contro l'Inter, il centravanti classe 2004 è già a quota 13 gol stagionali tra Club Brugge e Under 21 tedesca
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Una traversa prima della mezz'ora. Poi un rigore trasformato, un tap-in a porta vuota e una respinta in porta dopo l'intervento di Martinez. Il milanista Nicolò Tresoldi non poteva immaginare esordio migliore a San Siro contro l'Inter. A 22 anni compiuti da meno di due mesi, da centravanti del Club Brugge, l'attaccante classe 2004 ha realizzato la sua seconda tripletta in due settimane dopo quella contro l'Under 21 di Malta. Questa decisamente più prestigiosa: "Sono quasi più nervoso adesso che in campo, è stata una serata pazzesca, indescrivibile: ho sognato spesso una serata così, è fantastico", ha dichiarato il calciatore dopo la partita vinta 4-3. Ma quanto vale oggi un calciatore che ha già fatto sapere che solo a luglio sceglierà tra Italia e Germania?

Tzolis in estate all'Arsenal per 40 milioni

Tresoldi fino a questo momento è stato protagonista di un solo trasferimento. Dopo aver fatto tutta la trafila tra le giovanili dell'Hannover 96, dopo aver collezionato 80 presenze con 14 gol in prima squadra, nell'estate 2025 a 21 anni ancora da compiere s'è trasferito al Club Brugge per una decina di milioni di euro. L'impatto con la Jupiler Pro League è stato subito di quelli importanti: nella sua prima stagione da centravanti della squadra belga ha realizzato 23 gol, quattro in Champions e 19 in campionato. Ha vinto la classifica cannonieri davanti a Tzolis, suo ex compagno di squadra oggi all'Arsenal dopo un trasferimento da 40 milioni di euro.

No a 35 milioni della Roma. Oggi...

Proprio la vendita del calciatore ellenico ai gunners ha influito sulla decisione del Club Brugge di non vendere anche Tresoldi la scorsa estate. In Italia il club che s'è mosso con più insistenza nelle scorse settimane è stato la Roma: prima di investire 35 milioni di euro per Santi Castro, la società giallorosso aveva presentato la stessa offerta anche per il centravanti nato a Cagliari: no della società fiamminga che visto il suo rendimento (tra club e Under 21 tedesca è già a 13 gol, ndr) difficilmente riuscirà a trattenerlo ben oltre questa stagione. E molto probabilmente lo venderà per una cifra record.

Secondo il CIES, il centro internazionale di studi sullo Sport, Tresoldi ha oggi una valutazione che si aggira tra i 54 e i 63 milioni di euro. Una valutazione verosimile calcolando anche quanto accaduto la scorsa estate con la Roma. Datò che è un classe 2004 e che di centravanti col suo killer instinct ce ne sono sempre meno in giro per l'Europa.

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