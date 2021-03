No a Yaremchuk, sì a Taison. Fonseca: "Mai cercato il primo, il brasiliano lo volevamo"

No a Yaremchuk, sì a Taison. Paulo Fonseca ha parlato anche di calciatori dello Shakthar Donetsk alla vigilia della sfida alla sua ex squadra. "Non è vero che lo abbiamo cercato, conosco Yaremchuk, è bravissimo, ma non abbiamo mostrato interesse in questo momento. Se vediamo le notizie qui in Ucraina: io ho visto che la Roma era interessata a tutti i giocatori dello Shakhtar (ride, ndr)".

Taison sarà svincolato a fine stagione. La Roma vuole prenderlo in estate?

"Lo Shakhtar ha molti giocatori di valore che potrebbero giocare in Italia. E' vero che nella passata stagione c'è stato un interesse per Taison, ma ora non c'è nulla. Nè con lui né con altri".