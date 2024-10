Non c'è pace in casa Torino, ieri si è fermato anche Sanabria. Anche Karamoh non è al top

Nuovo allarme in casa Torino. Sanabria - riporta l'edizione odierna di Tuttosport - ieri non si è allenato per un attacco febbrile e a questo punto la sua presenza per la sfida di domani contro il Como è in forte dubbio. Come se non bastasse - si legge - anche Karamoh (sempre ieri) non si è allenato per sottoporsi a terapie, ma oggi dovrebbe aggregarsi al gruppo. Anche per lui qualche dubbio in vista del Como, partita che i granata devono assolutamente vincere per dare uno scossone al loro campionato (alle ultime tre sconfitte consecutive in campionato va aggiunta quella di Coppa Italia contro l’Empoli).

Al momento, Vanoli, per quanto riguarda l’attacco, tra i titolari ha a disposizione il solo Adams. La speranza, ovviamente, è quella di recuperare in extremis Sanabria (e ovviamente Karamoh): ci sono ancora un paio di giorni di tempo visto che domani si giocherà alle 20.45.

Tonny Sanabria, comunque, farà di tutto per recuperare. Il suo obiettivo, oltre a quello di Adams e Karamoh, è dimostrare ai dirigenti che lui potrà essere un protagonista capace di essere affidabile e prolifico sotto porta. Intanto - conclude Tuttosport - Davide Vagnati sta cercando di individuare un rinforzo per gennaio per l’attacco. A dicembre, il dt, Cairo e Vanoli faranno il punto definitivo della situazione, tenendo presente quello che avranno fatto Sanabria, Adams e Karamoh.