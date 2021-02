"Non ne aveva neanche per 5 minuti". La risposta di Pirlo su Dybala, ma il 9 marzo ci sarà

"Non ne aveva nemmeno per 5 minuti" ha dichiarato Andrea Pirlo a proposito di Paulo Dybala dopo la partita persa dalla Juventus contro il Porto in Champions League. In molti nel corso della gara si chiedevano il perché la Joya fosse rimasto fuori dai giochi nonostante la convocazione e la risposta non si è fatta attendere. Il 9 marzo però le cose potrebbero essere diverse, visto che l'argentino ormai è sul punto di rientrare e che in quella data potrebbe anche aver ritrovato una forma decente per dare man forte a Ronaldo e compagni dopo il fallimento di ieri.