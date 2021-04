Non solo Chelsea e City: anche l'Atletico Madrid potrebbe rinunciare alla Superlega

Dall'Inghilterra, nello specifico il giornalista Ben Jacobs, racconta anche di un Atletico Madrid pronto a dire addio alla Superlega. Negli ultimi minuti nel Regno Unito, anche sull'onda delle proteste dei tifosi, Chelsea e Manchester City sembrano ad un passo dall'uscita dal progetto Superlega ma a queste due società di Premier potrebbe aggiungersi appunto anche l'Atletico Madrid, una delle tre spagnole presenti insieme a Barcellona e Real Madrid.

It's not just the English teams rapidly pulling out... senior sources at Atletico Madrid tell me they are OUT, too.

— Ben Jacobs (@JacobsBen) April 20, 2021