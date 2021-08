Non solo Fiorentina, anche Udinese e Cagliari su Mbala Nzola dello Spezia

Non solo la Fiorentina su Mbala Nzola dello Spezia. Secondo quanto riporta il portale cittadellaspezia.com, sull'attaccante franco-angolano dei liguri avrebbero iniziato a chiedere informazioni altri due club di Serie A, l'Udinese e il Cagliari. Nzola, tra i più positivi della scorsa stagione dello Spezia in Serie A, è in uscita dal club ligure e dopo alcune voci di squadre turche, potrebbe ora accasarsi in un altro club della massima serie italiana.