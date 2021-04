Non solo la Superlega: la UEFA proroga la deadline per Monaco, Bilbao e Dublino

vedi letture

Non soltanto la questione della SuperLega. Nel Comitato Esecutivo, in corso di svolgimento in Svizzera, la UEFA ha anche prolungato la deadline per le città che non hanno ancora dato una risposta in ordine alla presenza del pubblico sugli spalti al prossimo Europeo. Si tratta, ricordiamo, di Dublino, Monaco di Baviera e Bilbao. La nuova scadenza è fissata a venerdì 23 aprile.