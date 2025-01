Non solo Okafor, anche Chukwueze può lasciare il Milan a gennaio. C'è l'Aston Villa

vedi letture

Si stanno muovendo molte pedine in questo mercato di gennaio, anche se ancora di affari chiusi e ufficialità non ce ne sono poi troppe, e il Milan non fa certo eccezione, avendo alcune specifiche priorità per andare a rinforzare il gruppo a disposizione del nuovo allenatore Sergio Conceicao.

In casa Milan non si parla però solamente di mercato in entrata ma anche qualche operazione in uscita potrebbe essere fatta alle giuste condizioni. Questo è per esempio il caso del polivalente attaccante svizzero Noah Okafor che negli ultimi giorni sta venendo corteggiato con insistenza dal RB Lipsia in Germania: i rossoneri per fare plusvalenza dovrebbero cederlo a più di 11 milioni. I tedeschi puntano a un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Un altro esterno che potrebbe non essere certo del suo futuro nel Milan è Samuel Chukwueze, arrivato l'anno scorso come colpo top del mercato e mai definitivamente sbocciato all'ombra della Madonnina. Secondo quanto riferisce l'edizione online del Daily Mail, testata britannica, l'Aston Villa avrebbe messo nel mirino il nigeriano del Milan qualora non riuscisse a chiudere per Donyell Malen del Dortmund, primo obiettivo degli inglesi. Chukwueze ai Villains ritroverebbe anche l'allenatore che meglio l'ha fatto performare al Villarreal, ovvero Unai Emery.