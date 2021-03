Non solo Rashford, Solskjaer elogia il Milan e annuncia altri assenti: "Forse torna Cavani"

"Tradizione, storia, qualità. Ho massima ammirazione per il Milan". A dirlo, nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Domani le due squadre si affronteranno in una gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. "Quando alleni il Manchester United - ha detto - da te ci si aspetta che tu possa vincere trofei. Noi stiamo giocando per tre competizioni e per noi l'Europa League è davvero importante.

Solskjaer ha poi annunciato che Marcus Rashford non sarà della partita. Ma non sarà l'unico calciatore che il tecnico norvegese non riuscirà a recuperare: "Non sono sicuro che qualcuno recupererà. Non lo farà De Gea e nemmeno Van de Beek e Mata. Forse, tornerà Cavani..."

E proprio sul futuro del Matador in conferenza stampa sono arrivate diverse domande. Il suo entourage negli ultimi giorni ha infatti annunciato il suo probabile ritorno in Sud America dalla prossima stagione: "Edinson - ha detto Solskjaer - è completamente concentrato sull'essere disponibile per noi e lavora davvero duramente per mettersi in forma. Dal mio cattivo portoghese e dal suo inglese in miglioramento mi sembra di capire che è molto orgoglioso di giocare per il Manchester United. Non è stata presa una decisione sul suo futuro, stiamo solo lavorando per riaverlo".