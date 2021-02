Numeri in calo e infortuni, Smalling non trova pace. E la Roma spera di riaverlo per l’Europa

Smalling sì, Smalling no: è stato il tormentone del mercato estivo, ma alla fine l’arrivo del centrale inglese non ha rispettato le grandi aspettative che tutti, dalla dirigenza ai tifosi, avevano sull’ex Manchester United. Gli infortuni hanno contraddistinto la prima parte di stagione del centrale giallorosso e pronti via è stato subito costretto a fermarsi per una distorsione al ginocchio riacutizzatasi anche più avanti e che a oggi gli ha fatto saltare già otto partite. Ora anche una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra che sicuramente farà saltare a Smalling la partita di sabato contro la Juventus. Le prime stime da Trigoria ci dicono di un possibile rientro per la prima gara d’Europa League con il Braga del 18 febbraio e tutto questo non farà altro che aumentare la frustrazione per quello che a fine ottobre era stato celebrato come ‘il’ colpo del mercato giallorosso.

Rispetto alla passata stagione, però, i numeri sono nettamente in calo. A questo punto dell’anno Smalling aveva già segnato due gol e giocato venti partite, mentre oggi nella casella dei gol c’è scritto ancora zero e le partite giocate in meno sono cinque. Inoltre la Roma è sembrata anche più solida nelle partite in cui l’inglese era assente, vincendo 6 delle 8 partite senza Chris e trovando 3 dei 4 clean sheet stagionali. La difesa a 3, infatti, non premia l’ex United che non ha tra le sue caratteristiche principali quella di far partire l’azione dal basso. Cosa che invece riesce meglio a Cristante nascendo da centrocampista e anche a Ibanez che sabato sarà il perno della linea difensiva contro i bianconeri in una sfida che, se vinta dalla Roma, confermerebbe i giallorossi al terzo posto senza dover pensare al recupero tra Juventus e Napoli, la cui data non è ancora stata stabilita.