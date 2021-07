Nuova Juve, vecchio grattacapo: Allegri di nuovo alle prese con il rebus Dybaldo

Massimiliano Allegri ritrova la Juventus e un problema che, di fatto, nessuno è riuscito davvero a risolvere, se non Sarri nei suoi ultimi mesi bianconeri. C’è grande curiosità sulla veste tattica della Signora agli ordini del livornese, per La Gazzetta dello Sport le opzioni sono due: 4-2-3-1 o 4-3-3. Il nodo centrale restano Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, il cui feeling in campo non è mai esploso. Se rimarranno entrambi, è abbastanza chiaro che faticano a stare insieme: nel 4-2-3-1 potrebbero farlo, con Kulusevski e Chiesa a completare la trequarti insieme all’argentino. Ma i dubbi sarebbero tanti: anzitutto, sulla sostenibilità per il resto della squadra di un attacco del genere. Poi, CR7 ha sempre gradito partire da sinistra e così non troverebbe spazio Morata, molto gradito ad Allegri. Lo spagnolo, viceversa, sarebbe titolare nel 4-3-3 con Chiesa e Ronaldo larghi. A quel punto, però, a farne le spese sarebbe Dybala.