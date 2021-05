Nuova vita per Dzeko alla Roma? Il like a Mou e un futuro meno lontano dalla Capitale

Cambia tutto per Edin Dzeko con l'avvento alla Roma di José Mourinho? Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che la punta bosniaca, finora considerata vicina al divorzio e anche all'ipotesi della risoluzione del contratto in scadenza nell'estate del 2022, potrebbe restare. Anche con un nuovo centravanti (presupporrebbe l'addio a Borja Mayoral, ndr) e non per altro, Dzeko è stato tra i primi a mettere 'like' all'annuncio social da parte della Roma per Mou in giallorosso.