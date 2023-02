Nuovi record e le semifinali di Coppa Italia. Il ritorno di Immobile carica la Lazio

Dopo il rodaggio con la Fiorentina, Ciro Immobile è pronto a rimettersi la fascia al braccio e riprendere il suo posto al centro dell’attacco della Lazio stasera contro la Juventus in Coppa Italia. Ancora una volta ha spiazzato tutti - sottolinea La Gazzetta dello Sport - recuperando a tempo di record dall’infortunio muscolare (il quarto di questa stagione) rimediato il 15 gennaio a Reggio Emilia.

A caccia di record.

La sua presenza è una garanzia, per quello che rappresenta per la Lazio ed anche per certi precedenti beneauguranti. L’ultima (e unica) vittoria della Lazio allo Stadium porta infatti la sua firma. Il 14 ottobre del 2017 la Lazio allora allenata da Simone Inzaghi s’impose per 2-1 sui bianconeri grazie alla doppietta di Immobile (la prima rete su assist di Luis Alberto, la seconda su rigore). Complessivamente - conclude La Gazzetta dello Sport - Immobile ha segnato 6 gol alla sua ex squadra. Proverà a ripetersi contro la Juve questa sera, Ciro. Anche per riprendere la sua marcia verso i record. Ha fin qui messo a segno 190 gol con la maglia della Lazio e punta ad arrivare appena possibile alla straordinaria quota dei 200 gol in biancoceleste.