Nuovo centrocampista? Gasperini: "Al mercato ci pensa il club. Voglio recuperare Pasalic"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Benevento, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato anche della possibilità di cercare un nuovo centrocampista: "C'è una società che opera sul mercato, le domande vanno fatte a loro. Noi in questo momento stiamo cercando di recuperare Pasalic, oggi c'è un po' di apprensione su Muriel, si trascina un piccolo problema muscolare. Siamo sufficientemente attrezzati sulla stagione, per il resto è tutto migliorabile, il mercato ti dà sempre l'opportunità di migliorarti. Non sono mai per chiudere prima o alla ricerca di mettere dentro giocatori per forza fino all'ultimo giorno di mercato. Mi piace che Maehle sia arrivato prima, poi non si sa cosa può accadere".