O cambiare allenatore o completargli la squadra (con chi?): ora Cairo decida su Giampaolo

vedi letture

Ormai il tempo sta scadendo. Il Torino è ancora a caccia di quella scintilla, possibilmente una vittoria, che possa dare la svolta in una stagione non iniziata sotto i migliori auspici. L'arrivo sulla panchina di Marco Giampaolo aveva fatto ben sperare i tifosi e gli addetti ai lavori ma le prestazioni offerte sul campo, condite ad errori individuali, non sono state per nulla convincenti. Adesso i granata sono soli all'ultimo posto in classifica. Contro il Napoli si è vista una reazione con la rete dei partenopei che ha riequilibrato il punteggio arrivata soltanto in pieno recupero. Ovviamente questo non può bastare. Al pareggio del "Diego Armando Maradona" va dato seguito ma è chiaro che qualcosa sul mercato va fatto.

Un regista, subito - Quando si ingaggia un allenatore come Marco Giampaolo, è chiaro che vanno acquistati giocatori in grado di muoversi nella sua scacchiera. Il tecnico di Bellinzona usa un 4-3-1-2 con tanto fraseggio e l’elemento principale, cardine, resta il centrocampo. Come alla Sampdoria con Torreira prima ed Ekdal poi, Urbano Cairo e la squadra mercato del Toro dovranno trovare un giocatore che sappia dettare i tempi della manovra così come vuole il suo tecnico oltre al trequartista, Gaston Ramirez resta uno dei nomi papabili per quel ruolo, che sappia muoversi fra le linee ed innescare il "Gallo" Belotti.

Aspettare o no? - La posizione del tecnico granata è in bilico, lo dice la classifica, ma il presidente per ora ha sempre voluto confermare Giampaolo con la speranza che la situazione possa cambiare. E’ successo così ai tempi della sua prima esperienza alla Sampdoria quando dopo le prime due vittorie con Empoli e Atalanta, arrivarono quattro sconfitte consecutive e i pareggi contro Palermo e Pescara. Il derby era diventato un crocevia per il suo futuro e dopo il successo con il Genoa la squadra seppe ripartire concludendo la stagione al decimo posto. Adesso la palla passa alla società che interverrà sul mercato per accontentare il suo tecnico. Rimediare ad una partenza con freno a mano è possibile. Ma tempo ce n’è poco.