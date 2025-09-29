Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Oggi Parma-Torino, i convocati di Baroni: assenti Anjorin e Ilic, torna Maripan

Oggi Parma-Torino, i convocati di Baroni: assenti Anjorin e Ilic, torna MaripanTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:15Serie A
di Alessio Del Lungo

Marco Baroni ha deciso di convocare 24 calciatori per la partita di questa sera contro il Parma. Il Torino dovrà fare a meno dei lungodegenti Savva e Schuurs, oltre a Anjorin e Ilic. Presenti invece Maripan e Masina. Di seguito la lista completa:

Portieri: Israel, Paleari, Popa
Difensori: Biraghi, Coco, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen
Centrocampisti: Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.

Intanto in conferenza l'allenatore ha dato un indizio sul modulo che utilizzerà: "Non sono uno che ama cambiare o variare. Ci sono momenti, durante le costruzioni di una squadra, in cui è fondamentale trovare equilibrio e compattezza. Non è che abbiamo cambiato, non torno indietro parlando del ritiro e di chi c'era e di chi è andato via, anche perché non voglio ripetermi. Abbiamo cambiato per affrontare alcune squadre, cerchiamo un'identità forte di squadra e che faccia pressione, che vada forte sull'uomo. Non è un sistema di gioco, ma dobbiamo trovare l'energia".

Articoli correlati
Torino, Vagnati: "Abbiamo grande fiducia nel futuro, bisogna fare punti" Torino, Vagnati: "Abbiamo grande fiducia nel futuro, bisogna fare punti"
Torino, Asllani: "Cercheremo di fare una partita aggressiva, mi sto adattando al... Torino, Asllani: "Cercheremo di fare una partita aggressiva, mi sto adattando al gioco a due"
Baroni, le due vittorie iniziali, poi 4 anni senza gioie col Parma Baroni, le due vittorie iniziali, poi 4 anni senza gioie col Parma
Altre notizie Serie A
Bernardeschi prima di Koopmeiners e Lookman: "Ho lanciato la moda del certificato... Bernardeschi prima di Koopmeiners e Lookman: "Ho lanciato la moda del certificato medico"
Torino, Vagnati: "Abbiamo grande fiducia nel futuro, bisogna fare punti" Torino, Vagnati: "Abbiamo grande fiducia nel futuro, bisogna fare punti"
Inter, il CdA approva il progetto di bilancio: fatturato record e primo utile in... Inter, il CdA approva il progetto di bilancio: fatturato record e primo utile in 15 anni
Parma, Cutrone: "Buone prestazioni ma sfortunati" Parma, Cutrone: "Buone prestazioni ma sfortunati"
Nuovo stadio Milano, verso la cessione a Inter e Milan ma l'aula va per le lunghe... Nuovo stadio Milano, verso la cessione a Inter e Milan ma l'aula va per le lunghe
Torino, Asllani: "Cercheremo di fare una partita aggressiva, mi sto adattando al... Torino, Asllani: "Cercheremo di fare una partita aggressiva, mi sto adattando al gioco a due"
Atalanta, Juric deve fare a meno di Hien anche con il Club Brugge: le ultime dall'allenamento... TMWAtalanta, Juric deve fare a meno di Hien anche con il Club Brugge: le ultime dall'allenamento
Club Brugge, domani la sfida contro l'Atalanta. A breve la conferenza di Nicky Hayen... Live TMWClub Brugge, domani la sfida contro l'Atalanta. A breve la conferenza di Nicky Hayen
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan in dieci, impresa scudetto. Gioco e sofferenza: Allegri capolavoro. L’ha persa Conte. De Bruyne sostituito è un caso
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Genoa-Lazio, le probabili formazioni: dubbi in attacco per Vieira, Sarri cambia modulo
3 Serie A, 5^ giornata LIVE: Sarri rispolvera Basic, Vlasic dal 1'
4 Parma-Torino, le probabili formazioni: in attacco è aperto il ballottaggio tra Ngonge e Aboukhlal
5 Milan in dieci, impresa scudetto. Gioco e sofferenza: Allegri capolavoro. L’ha persa Conte. De Bruyne sostituito è un caso
Ora in radio
TMW News 18:05TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, il CdA approva il progetto di bilancio: fatturato record e primo utile in 15 anni
Immagine top news n.1 Vendita San Siro, Forza Italia si asterrà. Inter e Milan sorridono: può arrivare l'ok
Immagine top news n.2 C'eravamo tanto amati. La frecciata di Dimarco a Inzaghi, che ha preferito Theo
Immagine top news n.3 Juventus, le ultime dalla Continassa: Thuram e Bremer a parte, Conceicao in gruppo
Immagine top news n.4 Inter, Chivu telegrafico su Bisseck: "Prima o poi vedremo anche lui in campo"
Immagine top news n.5 Inter, Dimarco: “Chivu mi ha ridato fiducia". Poi frecciata a Inzaghi sul minutaggio?
Immagine top news n.6 La favola di Camarda inizia a 7km da San Siro, il 1° tecnico: "Segnava troppo, dovevo farlo uscire"
Immagine top news n.7 La prima volta di due centravanti che rappresentano il futuro della nostra Nazionale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Genoa ha una delle coppie di terzini più interessanti d'Italia
Immagine news podcast n.2 Hojlund è il colpo che dimostra la grandezza del progetto Napoli
Immagine news podcast n.3 Sarà davvero possibile salvare il colpo Koopmeiners per la Juventus?
Immagine news podcast n.4 Il Como non sbaglia neanche stavolta: Jesus Rodriguez, che crack!
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, segnale da Scudetto? Ecco il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Nicoletti: "Fiorentina, bilancio negativo. Non si cambierà almeno fino a..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Gennaro: "Rivista un'Inter con voglia. E su Pio Esposito dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Vagnati: "Abbiamo grande fiducia nel futuro, bisogna fare punti"
Immagine news Serie A n.2 Inter, il CdA approva il progetto di bilancio: fatturato record e primo utile in 15 anni
Immagine news Serie A n.3 Parma, Cutrone: "Buone prestazioni ma sfortunati"
Immagine news Serie A n.4 Nuovo stadio Milano, verso la cessione a Inter e Milan ma l'aula va per le lunghe
Immagine news Serie A n.5 Torino, Asllani: "Cercheremo di fare una partita aggressiva, mi sto adattando al gioco a due"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Juric deve fare a meno di Hien anche con il Club Brugge: le ultime dall'allenamento
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Nicolini: "La Samp deve pensare solo a salvarsi. Pafundi ha qualità, non può stare fuori"
Immagine news Serie B n.2 Parma, Cherubini: "Un piacere veder giocare Bernabè. Stasera anche Krause allo stadio"
Immagine news Serie B n.3 Breda: "Quando perdi la finale playoff poi è complicato. Ma lo Spezia è forte, può risalire"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Ciofi: "A Frosinone sarà durissima. Tornare in campo subito non è un problema"
Immagine news Serie B n.5 Enigma Narro alla Samp: scelto con l'algoritmo, ma già ai margini delle rotazioni di Donati
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella-Bari, i convocati di Caserta: out capitan Vicari. Ma Meroni è arruolato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, ecco il rinforzo per l'attacco: vicina la firma dello svincolato Beretta
Immagine news Serie C n.2 Triestina, la prima volta di Kljajic: "A 19 anni non è facile essere gettati nella mischia"
Immagine news Serie C n.3 A Monopoli torna Massimo Cerri. Sarà il nuovo Responsabile dell’Area Scouting
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, oggi l'assemblea cittadina per il futuro del club: "Scriviamolo assieme"
Immagine news Serie C n.5 Crotone, Longo sul FVS: "Protocollo sia più chiaro. Spesso non viene rivista tutta l'azione"
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, blindato il centrocampista Chierico: c'è la firma fino al 2028 sul rinnovo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Bonmati e il tris di Palloni d'Oro: "Non vivo col desiderio di vincerlo. So chi sono e cosa voglio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, report medico: lesione miotendinea al retto femorale per Curmark
Immagine news Calcio femminile n.3 Cantore fa innamorare gli USA: gol di tacco nel 'derby azzurro' contro l'Houston Dash
Immagine news Calcio femminile n.4 Che inizio in Turchia per Giacinti: due doppiette nelle prime 2 gare col Galatasaray
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Giugliano: "Meritavamo un altro risultato. Dispiace per noi e per i tifosi"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Salvai: "Imparato bene da Gama, ma è strano alzare trofei senza di lei"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il naif del calcio italiano, la storia di Domenico Marocchino Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dembélé se l’è meritato ma dove sono i predestinati Mbappé e Haaland?