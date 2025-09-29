Oggi Parma-Torino, i convocati di Baroni: assenti Anjorin e Ilic, torna Maripan

Marco Baroni ha deciso di convocare 24 calciatori per la partita di questa sera contro il Parma. Il Torino dovrà fare a meno dei lungodegenti Savva e Schuurs, oltre a Anjorin e Ilic. Presenti invece Maripan e Masina. Di seguito la lista completa:

Portieri: Israel, Paleari, Popa

Difensori: Biraghi, Coco, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen

Centrocampisti: Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.

Intanto in conferenza l'allenatore ha dato un indizio sul modulo che utilizzerà: "Non sono uno che ama cambiare o variare. Ci sono momenti, durante le costruzioni di una squadra, in cui è fondamentale trovare equilibrio e compattezza. Non è che abbiamo cambiato, non torno indietro parlando del ritiro e di chi c'era e di chi è andato via, anche perché non voglio ripetermi. Abbiamo cambiato per affrontare alcune squadre, cerchiamo un'identità forte di squadra e che faccia pressione, che vada forte sull'uomo. Non è un sistema di gioco, ma dobbiamo trovare l'energia".