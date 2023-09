Okafor è un centravanti? Da domani ne sapremo di più. Jovic confermato come terza scelta

Noah Okafor ha fin qui collezionato poco più di un'ora di gioco disseminata in quattro partite di campionato. Al massimo impiegato per un quarto di partita, l'attaccante svizzero classe 2000 domani dovrebbe partire dal primo minuto per far rifiatare quel Giroud che sia nel derby che, soprattutto, nella sfida di Champions contro il Newcastle è sembrato un po' appannato.

Investimento estivo da 14 milioni di euro, Okafor è stato uno degli undici acquisti definiti in estate dalla coppia Furlani-Moncada. Nato nei dintorni di Basilea da padre nigeriano e madre svizzera, nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del Red Bull Salisburgo collezionando in Austria, tra campione e coppe, 110 presenze e 34 reti. Attaccante brevilineo, in Italia prima del trasferimento in rossonero l'abbiamo conosciuto per gli incroci di Champions e, soprattutto, per la sfida del novembre 2021: Italia-Svizzera 1-1 all'Olimpico di Roma, uno dei passi falsi decisivi per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. In quella occasione Okafor risultò tra i migliori in campo, un 7 in pagella al centro di un attacco che però giocava in maniera molto diversa da questo Milan: con Steffen e Shaqiri alle sue spalle, soprattutto con una Svizzera che preferiva il contropiede al palleggio anche per sfruttare le sue qualità in velocità.

Non era quello della Svizzera di Yakin un gioco simile a quello del Milan di Pioli. E da domani si inizierà a capire se Okafor potrà giocare al centro dell'attacco anche in questo sistema di gioco: la certezza, ad oggi, è che in questo momento è lui l'alternativa a Giroud quando il francese deve rifiatare, con Stevan Jovic - ultimo acquisto estivo - che oggi per quel ruolo rappresenta la terza scelta.