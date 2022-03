Ordine: "Milan, serenità e gioco contano più dei big. L'unico gol il Cagliari lo fa 24 ore dopo"

"Milan, serenità e gioco contano più dei big". Sulle pagine de Il Giornale, Franco Ordine analizza il momento dei rossoneri, sempre primi in classifica dopo il successo del weekend: "L'unico gol autentico, il Cagliari è riuscito a segnarlo 24 ore dopo gli insulti razzisti a Maignan, pubblicando un post di condanna, forse anche in coincidenza con la notizia dell'apertura dell'inchiesta della procura federale. Il resto è soltanto calcio e serenità, l'altra scoperta di questo Milan è che sta riuscendo a fare a meno di Ibra, nonostante sia Leao che Messias non siano al meglio del loro rendimento".