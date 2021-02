Ordine sul CorrSport: "Conte giocherà come lo Spezia. Servirà un altro Milan"

Nel suo commento sul Corriere dello Sport, Franco Ordine ha parlato del pareggio del Milan contro la Stella Rossa e del rendimento rossonero: "Può bastare il Milan visto ieri sera a Belgrado per affrontare il derby? La risposta, informata e consapevole, è no, naturalmente. (...) È scontato che Conte si prepari a giocare il prossimo duello con le stesse armi utilizzate dallo Spezia. È altrettanto vero che il Milan schierato ieri sera è soltanto un "congiunto" molto stretto dello schieramento di campionato, perché Pioli, al di là delle dichiarazioni è pronto eventualmente a sacrificare il cammino in coppa pur di resistere nella corsa al quarto posto. (...) Può darsi che nel finale di Belgrado il Milan abbia commesso lo stesso peccato di La Spezia. E cioè si sia fatto cogliere impreparato quasi sottovalutando la minaccia proveniente da un banale corner con i rivali rimasti in dieci. Con l'Inter non può correre questo rischio, d'accordo. Ma servirà complessivamente un altro Milan".