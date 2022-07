Ore calde per il futuro di Bremer. In attesa del summit Inter-Torino la Juve è pronta ad accelerare

Sono ore caldissime per quel che riguarda il futuro di Gleison Bremer, con l'incontro fra i vertici societari dell'Inter e del Torino che darà un'indicazione ben più precisa in merito. I nerazzurri sono sul giocatore da mesi, volendo dare una traccia temporale si parla di fine 2021. In quel momento sono da contestualizzare i primi contatti e la prima base di accordo con l'entourage del giocatore. Il problema principale però è sempre stata la divergenza nelle valutazioni del cartellino col Toro: Cairo non vuol scendere dai 40 milioni cash, l'Inter ad oggi non vuol spingersi oltre una parte fissa da 30 milioni di euro a cui aggiungere bonus ed eventualmente pure il cartellino del giovane Casadei.

La Juventus intanto resta sullo sfondo, pronta però a sfruttare ogni possibile apertura nell'operazione. Anche perché i bianconeri stanno definendo l'addio di De Ligt e avranno soldi da investire, a differenza dell'Inter che aspetta ancora il rilancio del PSG per Skriniar. I bianconeri forti di questa situazione possono così offrire una cifra più alta al Torino, rasentando quei 40 milioni che chiede Cairo. E pure al giocatore potrebbero garantire un contratto economicamente migliore. La partita insomma è più aperta che mai e già nelle prossime ore, dopo il decisivo contatto fra Inter e Torino, se ne saprà qualcosa di più.