Orsolini sblocca la gara del Dall'Ara dagli undici metri. Bologna-Hellas Verona 1-0

Lancio profondo per il taglio di Orsolini che calcia di prima intenzione appena dentro l'area trovando la respinta di Silvestri. Sul pallone arriva Soriano per primo che si allarga alla ricerca del tiro trovando invece il rigore per il tocco del portiere in uscita bassa. Sul dischetto va Orsolini che trasforma con freddezza spiazzando Silvestri. Bologna in vantaggio al Dall'Ara poco dopo il quarto d'ora di gioco.