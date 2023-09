Osimhen raggiunge il mini-ritiro verso Napoli-Udinese: ecco com'è stato accolto

Nel bel mezzo del polverone, c'è sempre una partita da giocare. Nella serata di ieri è scoppiato il caso Victor Osimhen, ma stasera il bomber nigeriano dovrà andare in campo. E, secondo le ultime indiscrezioni, nonostante il momento di forte tensione col club Rudi Garcia è pronto a confermare al centro del suo attacco.

Quando il Napoli gioca in notturna al Maradona è solito vedersi dopo pranzo e restare tutti insieme in hotel, in una sorta di mini-ritiro, prima della partenza verso lo stadio in bus. Il match con l'Udinese non fa eccezione, così gli azzurri sono stati convocati in un albergo a Pozzuoli, a due passi dalla città.

Anche Osimhen ovviamente si è presentato ed è stato accolto dal team manager Giuseppe Santoro, con cui c'è stata una stretta di mano, e da alcuni compagni di squadra: questi ultimi sono stati 'snobbati' dal giocatore africano, che si è diretto subito all'interno della struttura e non ha salutato - come si evince da un video pubblicato da un tifoso sui social - nello specifico Demme, che aveva sollevato la mano chiedendoli il cinque.

Victor Osimhen arrived at Napoli's team hotel ahead of the Udinese game with a defiant message, snubbing his teammates Demme and Zielinski while shaking hands with team manager Santoro. 🔵🇳🇬🔴⚽️⚖️💰

Is the Nigerian striker ready to go to war with the club? #Napoli #Osimhen… pic.twitter.com/fuNW7FtWL2

