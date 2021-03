"Pagati 4 errori. Futuro? Ho un progetto pluriennale". Rivedi Pirlo dopo l'eliminazione Juve

"Abbiamo commesso 4 errori in due partite e sono tanti, quando commetti quattro errori in un ottavo di Champions può succedere di andare fuori". Ha parlato così Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che dopo l'eliminazione dalla Champions League: "Non so se Sarri sia stato esonerato per l'eliminazione dalla Champions, io sono l'allenatore della Juventus in questo momento e lavorerò per un progetto più ampio, che va oltre questa stagione e questa stagione è solo l'inizio di questo progetto".

