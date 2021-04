Palacio nella storia della Serie A: presenza numero 350 nel massimo campionato italiano

Anche se il suo Bologna ha perso e lui non ha segnato, per Rodrigo Palacio l'incontro con la Roma è stato un appuntamento con la storia statistica della Serie A. Sì, perché con l'apparizione di oggi (da titolare, in campo per tutto l'arco del match) l'esperto attaccante argentino raggiunge un importante traguardo come le 350 presenze nel massimo campionato italiano.