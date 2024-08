Palladino pronto a promuovere tanti giovani viola: "Stravedo per Comuzzo. Poi c'è Caprini..."

La Fiorentina pareggia contro il Friburgo in amichevole: 2 a 2 con i tedeschi che hanno rimontato il doppio vantaggio viola. Al termine della gara il tecnico Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa, così come riportato da Firenzeviola.it, concentrandosi anche sui tanti giovani aggregati senza paura alla prima squadra. Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

"Li amo, sono spugna, vogliono imparare. Ce ne sono tanti bravi e li prendo tutti in considerazione, ma io non ho paura a buttare dentro i giovani. Stravedo per Comuzzo, poi ci sono Fortini e Martinelli, c'è Caprini... ma dirne solo alcuni sarebbe fare un torto agli altri".

