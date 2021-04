Pallotta ricorda le riunioni di Lega: "Mai vista una cosa del genere, c'era chi saltava sui tavoli"

vedi letture

Intervistato da The Athletic, l'ex presidente giallorosso James Pallotta ha raccontato così le colorite riunioni di Lega vissute durante la sua avventura in Serie A: "Non ho mai visto una cosa come questa. Potevano salire sui tavoli e iniziare a colpirsi gli uni con gli altri. C’erano litigate che pensavo fossero una cosa divertente da vedere (ride, ndr). Se prendi la Premier League, c’è qualcuno che comanda la Lega: giusto? E se prendi la Liga, negli ultimi anni hai qualcuno che la comanda. In Italia, mi dici chi comandava la Lega? Ciò che era frustrante è che tutti discordavano sulle cose, non ci si avvicinava alla maggioranza e non ci si accordava mai su come la Lega dovesse essere condotta", il ricordo dell'imprenditore americano.