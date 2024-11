Panchina Roma, Hummels scherza sui social: "Così ho trascorso le ultime 72 ore"

Continua a regnare il caos in casa Roma. Dopo la sconfitta interna contro il Bologna, Ivan Juric è stato esonerato e la società si è presa del tempo per scegliere il sostituto. Che, stando alle notizie emerse negli ultimi minuti, sarà Claudio Ranieri. Nell'incontro di queste ore a Londra fra il tecnico di Testaccio, il suo agente Pietro Chiodi e la famiglia Friedkin, infatti, è stato raggiunto l'accordo per la terza avventura dell'allenatore in giallorosso.

Sulla vicenda ha scherzato, tramite i suoi account social, Mats Hummels. Il difensore tedesco, arrivato al termine dell'ultima sessione di mercato e che in questo campionato ha trovato pochissimo spazio (il suo era diventato un caso già nei primi giorni di Juric a Trigoria), ha postato su Instagram uno scatto che lo ritrae intento ad apprendere notizie dal suo smartphone, evidentemente notizie legate alla panchina della Roma. "Me nelle ultime 72 ore", ha scritto come didascalia, suscitando la reazione divertita dei suoi tanti followers.