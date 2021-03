Paratici più vicino al rinnovo: la "nuova linea" e il rinnovamento della Juventus

Nelle parole della serata di ieri prima della gara contro lo Spezia, c'è un segnale importante dato già da Fabio Paratici, uomo mercato della Juventus sulla volontà di andare avanti in bianconero. Ha parlato di 'ciclo' e lo ha fatto al plurale. Lo ha fatto guardando al futuro, parlando di una strategia di rinnovamento della rosa e di un nuovo inizio. "Siamo qui da undici anni, i cicli ne durano tre o quattro: abbiamo già cambiato per tre o quattro volte, e siamo sempre riusciti a vincere. Quest'anno abbiamo comunque rinnovato, abbiamo intrapreso una nuova linea, siamo coscienti e convinti che questa linea andrà avanti".

L'anticipazione di TMW: Paratici più vicino al rinnovo con la Juventus

Nasce una nuova Juventus La Juventus è nel bel mezzo di un nuovo inizio. Di un'altra storia. I senatori sono a fine corsa, chi prima chi dopo ma Buffon, Chiellini e Bonucci stanno per lasciare il passo. E tra De Ligt, Demiral e anche Dragusin, per il quale la Juventus sprinta per chiudere il rinnovo quanto prima, dietro è già in atto. Cambierà magari l'esterno sinistro, Alex Sandro potrà uscire e sarà rivoluzionato il centrocampo. Però la linea più verde, da Arthur a Bentancur passando da Kulusevski, Chiesa e non solo, è decisa. E davanti il nodo principale riguarderà Dybala, con la Juventus che comunque sul mercato si è data un input chiaro. Puntare sui giovani. Ripartire. Come ha spiegato ieri Paratici.