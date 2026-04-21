Parma 2025, un pieno di plusvalenze: 81 milioni di incassi dalle cessioni della scorsa estate
E' stato un mercato da record quello del Parma 2025-26, almeno per quanto riguarda le uscite: mai, nell'era Krause, il club era riuscito ad avere un attivo di bilancio tra cessioni e acquisti, senza dunque considerare le altre spese, ma nell'estate scorsa il duo Pettinà-Cherubini ha ottenuto un pieno di plusvalenze invidiabile, cedendo giocatori fuori dal progetto come Hainaut, Man e Mihaila, ma anche big della squadra allenata da Pecchia e Chivu l'anno passato, come Sohm, Bonny e soprattutto Giovanni Leoni, ceduto per quasi 30 milioni più bonus al Liverpool. Ecco i dati pubblicati dallo stesso club nel bilancio 2025:
CESSIONI PARMA CALCIO 2025
Giovanni Leoni 29.450.000 (Liverpool)
Ange-Yoan Bonny 22.999.593 (Inter)
Woyo Coulibaly 2.004.328 (Leicester)
Antoine Hainaut 554.045 (Venezia)
Dennis Man 9.096.250 (PSV)
Valentin Mihaila 1.948.718 (Rizespor)
Simon Sohm 15.165.302 (Fiorentina)
Totale 81.218.235 milioni
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.