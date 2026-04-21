TMW Parma 2025, un pieno di plusvalenze: 81 milioni di incassi dalle cessioni della scorsa estate

E' stato un mercato da record quello del Parma 2025-26, almeno per quanto riguarda le uscite: mai, nell'era Krause, il club era riuscito ad avere un attivo di bilancio tra cessioni e acquisti, senza dunque considerare le altre spese, ma nell'estate scorsa il duo Pettinà-Cherubini ha ottenuto un pieno di plusvalenze invidiabile, cedendo giocatori fuori dal progetto come Hainaut, Man e Mihaila, ma anche big della squadra allenata da Pecchia e Chivu l'anno passato, come Sohm, Bonny e soprattutto Giovanni Leoni, ceduto per quasi 30 milioni più bonus al Liverpool. Ecco i dati pubblicati dallo stesso club nel bilancio 2025:

CESSIONI PARMA CALCIO 2025

Giovanni Leoni 29.450.000 (Liverpool)

Ange-Yoan Bonny 22.999.593 (Inter)

Woyo Coulibaly 2.004.328 (Leicester)

Antoine Hainaut 554.045 (Venezia)

Dennis Man 9.096.250 (PSV)

Valentin Mihaila 1.948.718 (Rizespor)

Simon Sohm 15.165.302 (Fiorentina)

Totale 81.218.235 milioni