Parma, ag. Brunetta: "Non so perché non giochi, i numeri parlano chiaro. Riscatto? Aspettiamo novità"

Sebastian Celoria, agente di Juan Brunetta, ha parlato ai microfoni di ParmaLive.com dello scarso impiego dell'argentino, che tuttavia il Parma ha trattenuto a gennaio: "Juan non viene mai impiegato anche se le poche volte che è sceso in campo ha segnato due gol e servito due assist. Non so perché non giochi, il mister non lo vede e anche se i risultati del Parma non sono buoni non lo mette in campo. Ora è partito per il Giappone per unirsi con la selezione Under 23 argentina”.

Il suo futuro sarà lontano da Parma?

“Non lo sappiamo, è tutto in mano al Parma. Nessuno ci ha fatto sapere ancora nulla”.

Possibile sia poco adatto al gioco di mister D’Aversa?

“Con lui ha un rapporto normale e quando ha giocato lo ha fatto bene. Non so perché giochi poco, è una seconda punta e numeri alla mano è il giocatore che per minuti concessi ha reso meglio del reparto”,

In gennaio è stato vicino a tornare in Argentina:

“Sì, lo hanno chiesto sia il Racing de Avellaneda che il River Plate, ma il Parma non ha voluto lasciarlo andare”.