Parma, allenamento a porte aperte al Tardini in vista dell'Inter
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Seduta di allenamento a porte aperte all'interno del Tardini, per il Parma di mister Carlos Cuesta. Davanti ai tifosi festanti, i gialloblù hanno proseguito nella preparazione della super sfida contro l'Inter, gara che si giocherà domenica sera a San Siro e che potrebbe regalare la matematica dello Scudetto agli uomini di Chivu.
Fra i più applauditi, racconta ParmaLive, l'attaccante Nesta Elphege, grande protagonista nelle ultime sfide crociate. All'ultima parte della seduta non hanno partecipato Delprato, Estevez e Bernabé, rientrati anzitempo negli spogliatoi.
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