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Parma, allenamento a porte aperte al Tardini in vista dell'Inter

Parma, allenamento a porte aperte al Tardini in vista dell'InterTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Simone Bernabei
Oggi alle 13:37Serie A
Simone Bernabei

Seduta di allenamento a porte aperte all'interno del Tardini, per il Parma di mister Carlos Cuesta. Davanti ai tifosi festanti, i gialloblù hanno proseguito nella preparazione della super sfida contro l'Inter, gara che si giocherà domenica sera a San Siro e che potrebbe regalare la matematica dello Scudetto agli uomini di Chivu.

Fra i più applauditi, racconta ParmaLive, l'attaccante Nesta Elphege, grande protagonista nelle ultime sfide crociate. All'ultima parte della seduta non hanno partecipato Delprato, Estevez e Bernabé, rientrati anzitempo negli spogliatoi.

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