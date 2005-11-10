Ufficiale Della Rocca lascia la Roma da svincolato: "È stato un sogno che porterò per sempre nel cuore"

Mattia Della Rocca si svincola e lascia la Roma dopo 9 anni: "È stato un privilegio immenso, un sogno che porterò sempre nel cuore".

Mattia Della Rocca non è più un calciatore della Roma. Il capitano della Primavera giallorossa non ha rinnovato il suo contratto con il club e si è dunque svincolato, lasciando la società capitolina dopo tantissimo tempo. Il classe 2006 ci ha tenuto a salutare la società in cui è stato protagonista per quasi un decennio:

Il saluto di Della Rocca su Instagram

"Dopo 9 anni è arrivato il momento dei saluti. Sono arrivato a Trigoria da bambino e oggi lascio questo percorso da uomo, con la consapevolezza di essere cresciuto, maturato e migliorato dentro e fuori dal campo. Voglio ringraziare di cuore l’AS Roma per tutto quello che mi ha dato. In questi anni ho avuto la fortuna di conoscere persone straordinarie: compagni di squadra, staff medico, staff tecnico e tutta la dirigenza. Ognuno di voi ha lasciato un segno nel mio percorso e porterò sempre con me i ricordi vissuti insieme.

Non dimenticherò mai l’emozione dell’esordio in Europa League e le due convocazioni in panchina in Serie A. Per un ragazzo romano e romanista come me è stato un privilegio immenso, un sogno che porterò per sempre nel cuore. Oggi si chiude un capitolo importante: quello del settore giovanile. Da domani inizierà una nuova sfida, quella del calcio dei grandi, con la stessa passione, la stessa voglia di migliorare e gli insegnamenti che questa società mi ha trasmesso. Grazie, Roma, per aver creduto in me, per avermi fatto crescere e per avermi accompagnato in questi nove anni indimenticabili. Grazie di tutto. Sempre forza Roma. ❤️".