Parma, Bani: "Dobbiamo dare tutto in queste ultime 17 partite"

Ai microfoni di Sky nel pre partita di Hellas Verona-Parma ha parlato Mattia Bani, difensore del Parma: “Dobbiamo semplicemente fare quanto provato in settimana, abbiamo bisogno della scintilla per cambiare il percorso”.

Qual è il problema?

“Io non sono qua da tantissimo, quando si arriva in queste situazione a volte perdi lucidità e tranquillità che ti permettono di fare meglio. I problemi di prima non li conosco, dobbiamo cercare in queste diciassette partite restanti di dare tutti noi stessi”.

Avete più equilibrio a quattro?

“Sicuramente sono più anni che si gioca a quattro, col Bologna non è andata benissimo a tre e vedremo come andrà stasera”.