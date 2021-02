Parma-Bologna, i convocati di D'Aversa: presenti Zirkzee e Pellè, out Inglese

Sono appena stati resi noti i convocati del Parma per la sfida di domani contro il Bologna. Complice il ritiro, sono presenti praticamente tutti i giocatori nella lista dei convocati, segnale importante per rendere ancora più unito il gruppo per una gara così importante. Unici assenti Roberto Inglese per problemi personali e l'infortunato a lungo termine Hans Nicolussi Caviglia, out anche il fuori lista Mattia Sprocati. C'è Graziano Pellè, ancora in attesa del transfer, mentre Iacoponi, Laurini, Pezzella, Valenti e Busi sono in lista ma non utilizzabili. Di seguito la lista completa:

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe.

Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti, Zagaritis.

Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani, Kucka, Kurtic, Sohm.

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè, Zirkzee.