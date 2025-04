Live TMW Parma, Chivu: "Potevamo portarla a casa. Pedro? Fa la differenza da 15 anni"

22.50 - Non basta la doppietta di Ondrejka a regalare tre punti che sarebbero stati vitali in chiave salvezza al Parma allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Tra pochi minuti il tecnico dei gialloblu Cristian Chivu interverrà in conferenza stampa per commentare il pareggio odierno. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.32 - È iniziata la conferenza stampa di Cristian Chivu

Su quale aspetto offensivo della Lazio aveva preparato maggiormente la partita?

"La Lazio ha faticato a creare occasioni, ma ha sempre avuto palleggio e ci ha messo in difficoltà. Abbiamo concesso qualche passaggio tra le linee, la linea difensiva ha retto facendo un grande lavoro. Abbiamo concesso qualche palla fuori nel secondo tempo per sopperire alle difficoltà dei centrocampisti. Oggi avevamo solo tre centrocampisti a disposizione e sapevo di non avere cambi, dovevo dare una mano a loro per resistere 90 minuti. La squadra ha fatto un grande lavoro sulle due fasi per 90 minuti, è un peccato perché potevamo portarla a casa ma siamo consapevoli della qualità della Lazio in tutti i reparti. Tuttora dopo 15 anni però Pedro fa la differenza perché è veramente forte".

Cosa pensa dei sei punti ottenuti in questo mese dove avete affrontato solo grandi squadre?

"Sono felice perché ho visto una squadra arrabbiata dopo questo pareggio. Percepiscono che la squadra ha potenziale, sanno quello che possono fare ma ho detto loro che ci può stare. Bisogna prendere tutti i momenti delle partite giocate nell'ultimo mese. Gli avversari ci hanno messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a superare gli infortuni che abbiamo e mi fa piacere pensare che abbiamo portato a casa sei punti in un mese dove tutti pensavano che avremmo fatto zero punti".

Dove nascono gli errori sotto porta nel finale di partita?

"Sono figlie del lavoro sporco fatto dagli attaccanti per 90 minuti. È una squadra che dà l'anima, ha superato i momenti difficili e capisce che bisogna fare molto di più. Dobbiamo lavorare tanto e farlo vedere in campo, sono orgoglioso dei ragazzi e di quello che mettono a disposizione del gruppo. Sono orgoglioso di lavorare con ragazzi che fanno di tutto per accontentare me e loro stessi, oltre che la società e i tifosi. Il nostro obiettivo è sempre raggiungere la salvezza".

23.37 - È terminata la conferenza stampa di Cristian Chivu