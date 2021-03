Parma, D'Aversa: "Mihaila sta facendo vedere che giocatore è. Man può diventare importante"

Intervenuto oggi in conferenza stampa in vista del match contro la Roma, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato anche dei giovani ducali Mihaila e Man: "Mihaila sta finalmente facendo vedere che giocatore è. E' arrivato con un problema che gli ha precluso la prima parte di stagione. Man è arrivato dopo, può diventare un giocatore veramente importante per il campionato italiano, ma ha bisogno di tempo per trovare il giusto approccio ed il giusto impatto. Sono tante le valutazioni che farò fino a domattina, ma ho totale fiducia in chi partirà dall'inizio e in chi invece subentrerà".

