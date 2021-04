Parma, D'Aversa: "Non meritavamo la sconfitta. Gara buttata nel primo tempo"

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, è intervenuto al termine del match perso contro il Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità, non abbiamo concretizzato le azioni. Siamo stati timidi nel primo tempo, contro una squadra forte ma in difficoltà dopo la sfida con la Sampdoria. Se si vanno ad analizzare i numeri non meritavamo la sconfitta, la partita l’abbiamo buttata nel primo tempo".

Gervinho?

"Nel primo tempo ho fatto un cambio, ma in tanti hanno giocato sotto ritmo. Ma non è soltanto riferito alla prestazione di Gervinho, se avessi avuto la possibilità avrei cambiato un po’ tutti. Ci teniamo la reazione al cospetto di una grande squadra, ma avremmo potuto fare meglio. Ma una squadra che deve salvarsi non può buttare via un tempo. Secondo il mio punto di vista non possiamo partire in maniera così remissiva, tanti hanno giocato sottotono, giocatori come Kucka e Pellè potevano far meglio. Abbiamo corso poco senza palla".

Come mai non c’è più il Parma dello scorso anno?

"Il Milan può farti un regalo nel restare in dieci, ma c’era poca disponibilità offensiva in panchina. L’obiettivo negli scorsi anni lo abbiamo raggiunto nel finale di campionato, ma nel girone d’andata avevamo fatto più punti. Da quando sono arrivato io continuiamo a prendere tanti gol. Ne subiamo troppi. Prima di subire gol le altre prima faticavano parecchio. Sulle motivazioni non so rispondere, ma si lavora ogni giorno. Cercheremo di lavorare e migliorare questo aspetto".

La salvezza ve la giocate nel prossimo mese.

"La squadra è migliorata, ma preferirei avere qualche punto in più rispetto ai numeri. Deve cambiare l’atteggiamento. Abbiamo perso 3-1, ma potevamo giocarla meglio. Sul terzo gol abbiamo forzato la giocata e abbiamo commesso errori che in passato non avremmo commesso. Basta un episodio per far cambiare un match e una stagione. Dobbiamo essere più bravi per cercare l’episodio a favore, ultimamente non siamo andati molto alla ricerca dell’episodio".