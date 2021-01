Parma, D'Aversa: "Sono tornato per difendere quanto costruito. Sento mia questa squadra"

Nell'intervento a Sky Sport dopo la sconfitta con la Sampdoria, l'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato delle sue convinzioni nella corsa verso la difficile salvezza: "In questi tre anni e mezzo non ho mai avuto un anno senza difficoltà. Abbiamo fatto risultati importanti, dalla Lega Pro a due salvezze in Serie A. Sono tornato qui per difendere quello che abbiamo costruito, cercherò di raggiungere l'obiettivo. Può sembrare difficoltoso, ma abbiamo sempre avuto le nostre difficoltà: ci auguriamo di riprenderci nel girone di ritorno. Io ho sempre giocato per lottare per la salvezza, la mia carriera dice questo: sento mia questa squadra, cercherò di portarla alla salvezza".