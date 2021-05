Parma in Serie B, Santacroce: "Non sono preoccupato. Ripartirei da chi crede nel progetto"

vedi letture

Da chi ripartire? L'ex Fabiano Santacroce ha parlato della retrocessione in Serie B del Parma ai microfoni del sito specializzato ParmaLive.com: "Da quelli che vogliono credere nel progetto. Non è una questione di nomi. È una questione di storia e di passione per la maglia. Non sono molto preoccupato del fatto che il Parma sia andato in Serie B, anche perché come società ha sopportato ben altro. Sono sicuro che si risolleverà. Senza dubbio, inoltre, bisogna considerare la questione mercato: ci sono tanti giocatori che guadagnano tanto e per la cadetteria non si possono tenere".