Parma, l'ora delle riflessioni è già in corso: da D'Aversa alla squadra, a giugno sarà rivoluzione

Il pesante ko contro il Crotone ha chiuso con cinque giornate d'anticipo la stagione, disastrosa, del Parma. I crociati hanno salutato virtualmente la categoria con l'ennesimo tonfo casalingo, subendo quattro reti dal fanalino di coda Crotone, che rischia addirittura di sorpassare la squadra di D'Aversa in questo finale di campionato. Nel Parma non funziona praticamente nulla, da una fase difensiva al limite del professionistico, passando per atteggiamenti di singoli sbagliati, che lasciano intendere, una volta per tutte, come alcuni stiano già pensando a cosa accadrà tra qualche settimana.

IL TEMPO DELLE VALUTAZIONI - Cinque partite per capire chi farà parte del Parma che verrà e chi, invece, ha chiuso qui la sua parentesi in Emilia. Al nuovo direttore dell'area sportiva Javier Ribalta l'arduo compito di ricostruire una squadra che, quest'anno, ha fallito sotto ogni punto di vista e in ogni settore, da quello dirigenziale al parco giocatori. Fondamentale partire dalla scelta del tecnico, con Roberto D'Aversa che ha dato la sua disponibilità a proseguire la sua avventura in Emilia, visto anche l'anno di contratto che ancora lo lega ai ducali, a prescindere dalla categoria, ma difficilmente lo rivedremo ai blocchi di partenza della prossima stagione. D'Aversa ha fatto la storia del Parma, trascinando una squadra presa in Lega Pro ad una doppia salvezza tranquilla in Serie A, dopo due promozioni dirette, ma il suo ciclo a Parma era finito lo scorso agosto, con l'undicesimo posto in classifica.

COSTI ESAGERATI, IN ESTATE TANTI ADDII - Giugno sarà un mese movimentato in casa Parma, soprattutto per i tanti addii. Alcuni giocatori in rosa hanno costi esagerati per la Serie B, e trattenerli sarebbe praticamente impossibile. Il pericolo, più che altro, sarà il prezzo dei vari cartellini, con il Parma che rischierà pesanti minusvalenze visti i pessimi rendimenti di alcuni singoli comparati alla spesa effettuata per portarli in Emilia. Ci saranno, ovviamente, offerte anche per quei singoli, come Man e Mihaila, che il Parma manterrebbe volentieri anche in Serie B, ma la sensazione è che molto del loro destino dipenderà dalle scelte dei due giovani rumeni. Per tutti gli altri, giovani e meno giovani, le ultime cinque partite restanti potranno essere un banco di prova importante per guadagnarsi una conferma: ad oggi in pochi sono sicuri di restare a Parma anche nella prossima stagione.