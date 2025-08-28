Ufficiale Siracusa, mercato sbloccato. E per l'attacco arriva l'argentino Molina: era svincolato

Si è definitivamente sbloccato il mercato del Siracusa, ed ecco quindi che il club ha potuto rinforzare l'attacco, pescando dal mercato svincolati: dopo l'avventura alla SPAL, infatti, Juan Ignacio Molina è un nuovo giocatore della compagine aretusea.

A renderlo noto, la stesa, mediante un comunicato diffuso a mezzo social:

"𝙅𝙪𝙖𝙣 𝙄𝙜𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙡𝙞𝙣𝙖 𝙚̀ 𝙪𝙣 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙤 𝙘𝙖𝙡𝙘𝙞𝙖𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙎𝙞𝙧𝙖𝙘𝙪𝙨𝙖

🇦🇷 𝘈𝘵𝘵𝘢𝘤𝘤𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘳𝘨𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘰 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘦 ‘97, 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘩𝘢 𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘭𝘦 𝘮𝘢𝘨𝘭𝘪𝘦 𝘥𝘪 𝘚𝘱𝘢𝘭 𝘦 𝘝𝘪𝘴 𝘗𝘦𝘴𝘢𝘳𝘰 𝘪𝘯 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘊

𝘐𝘭 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘦̀ 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘊𝘪𝘵𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘴𝘪 𝘦̀ 𝘴𝘶𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘮𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘛𝘶𝘳𝘢𝘵𝘪 𝘪𝘯 𝘷𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘴𝘪𝘮𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘪 𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪".