Frosinone, dal Pisa arriva Raychev. I dettagli del trasferimento in Ciociaria del giocatore
Volto nuovo in casa Frosinone, con la formazione ciociara che rinforza in attacco, pescando dal Pisa l'innesto: arriva infatti in Ciociaria il classe 2005 Adrian Ilianov Raychev, titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione.
Di seguito la nota della squadra gialloblù:
"Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Pisa Sporting Club 1909 per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Adrian Ilianov Raychev. L’attaccante, classe 2006, arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione".
Ha fatto chiaramente eco anche il comunicato del Pisa: "Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo (con opzione e contro-opzione) il calciatore Ivan Raychev alla Società Frosinone Calcio
A Ivan rivolgiamo i nostri migliori auspici per questa nuova esperienza professionale".
