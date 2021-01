Parma, si avvicina Vazquez: è ai margini del Siviglia e si sta convincendo ad accettare

Sembra avvicinarsi al Parma il futuro di Franco Vazquez, fantasista italo-argentino del Siviglia già visto in Serie A con la maglia del Palermo. L'edizione odierna di Tuttosport infatti sottolinea come il trequartista sarebbe entrato nell'ottica di accettare le lusinghe del Parma, anche perché messo ai margini del progetto tecnico nella formazione andalusa. La situazione resta in divenire, con il calciatore che potrebbe dunque rientrare in Italia per aiutare gli emiliani a centrare la salvezza.